وكالة الأمن القومي الأمريكية تحظر على العسكريين تحديد مواقعهم عبر المحمول

أصدرت وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) توجيهات جديدة نصحت الأفراد العسكريين وأفراد المخابرات بإيقاف خدمات مشاركة الموقع على هواتفهم المحمولة لمنع الخروقات الأمنية.





وحذرت نشرة وكالة الأمن القومي من أن بإمكانها الكشف عن تفاصيل حول عدد المستخدمين في الموقع، وحركات المستخدم والعرض، والروتين اليومي (المستخدم والتنظيم) ، ويمكن أن تكشف عن أي ارتباطات غير معروفة بين المستخدمين والمواقع.





وفي التنبيه، أشارت وكالة الأمن القومي أيضًا إلى أنه حتى إذا تم إيقاف تشغيل الخدمة الخلوية لجهاز محمول، فلا يزال من الممكن استخدام Wi-Fi والبلوتوث لتحديد موقع المستخدم.





ويمكن لشركات التكنولوجيا بعد ذلك بيع أجزاء من هذه البيانات إلى جهات التسويق أو المعلنين أو العملاء الآخرين.





واشارت الى انه يمكن للمعدات غير الواضحة (مثل المتشممون اللاسلكيون) تحديد قوة الإشارة وحساب الموقع ، حتى عندما لا يستخدم المستخدم الخدمات اللاسلكية بشكل نشط.





وأضافت الوكالة إنه حتى لو تم تعطيل جميع أجهزة الراديو اللاسلكية ، فإن العديد من أجهزة الاستشعار على الجهاز توفر بيانات كافية لحساب الموقع.





وحذرت الوكالة أيضًا من أن الأدوات الأخرى التي تتصل بالإنترنت ، بما في ذلك أجهزة تتبع اللياقة البدنية ، والساعات الذكية ، وبعض الأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الذكية المنزلية ، قد تكون عرضة للانتهاكات الأمنية وقد تكشف عن بيانات الموقع الحساسة.





وقال نيل زيرينج، المدير الفني للأمن السيبراني في وكالة الأمن القومي، في بيان لصحيفة وول ستريت جورنال: "في حين أن هناك فوائد لا حصر لها لاستخدام الأجهزة المحمولة ، فإن التعرض لبيانات الموقع يمكن أن يشكل خطرًا على المستخدمين".





وتابع "تنشر وكالة الأمن القومي تحليلات فنية وتحليلات للتهديدات بناءً على سلطاتنا واحتياجات العملاء، مع استمرار توسع أجهزة الجوّال المتصلة في المزيد من الشبكات ، تلقينا المزيد من الاستفسارات من عملاء الأمن القومي حول استخدامها بأمان".





ويأتي التحذير مع تزايد التوترات بين واشنطن وبكين بشأن تطبيق TikTok لمشاركة الفيديو المملوك للصين، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه يخطط لحظر التطبيق من الولايات المتحدة، بسبب مخاوف من أن الصين قد تستخدمه لجمع البيانات حول المواطنين والشركات الأمريكية.







