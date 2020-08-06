كاتبة لبنانية: الأجهزة السيادية تتعامل مع الوضع الحالي كأنه كارثة عادية.. فيديو





وأضافت عزام خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك ضرورة لإجراء تحقيق جنائي بأشراف دولي لكشف ملابسات حدوث الأتفجار مشيرة إلى أن منظمة العفو الدولية دعت إلى ذلك.





وتابعت الكاتبة الصحفية اللبنانية أنه منذ عام 2014 كان هناك علم بوجود مواد متفجرة مخزنة في أحد العنابر مؤكدة أنه لم يتم إتخاذ أى إجراء من المسئولين على الرغم من علمهم بوجود تلك المواد المتفجرة.





وأشارت عزام إلى أنه حتى الأن يوجد خيارات للوضع في لبنان مؤكدة أن لبنان يحتاج إلى مساعدات عينية ومادية والمساعدات العينية وصلت بالفعل من عدد من الدول سواء مساعدات طبية أو غيرها .

أكدت فاتن عزام الكاتبة الصحفية اللبنانية أن هناك خلل كبير من الأجهزة السيادية اللبنانية وفقا لتصريحات مجلس الوزراء اللبناني مؤكدة أنها تتعامل مع الوضع كما لو كان كارثة طبيعية.