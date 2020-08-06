AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كاتبة لبنانية: الأجهزة السيادية تتعامل مع الوضع الحالي كأنه كارثة عادية.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:00 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
Advertisements
محمود محسن
أكدت فاتن عزام الكاتبة الصحفية اللبنانية أن هناك خلل كبير من الأجهزة السيادية اللبنانية وفقا لتصريحات مجلس الوزراء اللبناني مؤكدة أنها تتعامل مع الوضع كما لو كان كارثة طبيعية.

وأضافت عزام خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك ضرورة لإجراء تحقيق جنائي بأشراف دولي لكشف ملابسات حدوث الأتفجار مشيرة إلى أن منظمة العفو الدولية دعت إلى ذلك.

وتابعت الكاتبة الصحفية اللبنانية أنه منذ عام 2014 كان هناك علم بوجود مواد متفجرة مخزنة في أحد العنابر مؤكدة أنه لم يتم إتخاذ أى إجراء من المسئولين على الرغم من علمهم بوجود تلك المواد المتفجرة.

وأشارت عزام إلى أنه حتى الأن يوجد خيارات للوضع في لبنان مؤكدة أن لبنان يحتاج إلى مساعدات عينية ومادية والمساعدات العينية وصلت بالفعل من عدد من الدول سواء مساعدات طبية أو غيرها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصريحات أمين عام الجامعة العربية لـ أ ش أ تتصدر اهتمامات الصحف اللبنانية

أمن الدولة طلب التحقيق منذ 5 أشهر.. تفاصيل جديدة بشأن متفجرات مرفأ بيروت

رئيس الوزراء اللبناني: انفجار بيروت كارثة وطنية

رئيس الوزراء اللبناني يطالب بإطلاق عملية سريعة لإصلاح الأضرار.. فيديو

سولاف درويش بعد كارثة بيروت: يجب على العالم مساندة لبنان الشقيقة

أحمد شندى: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع لبنان

ترشيحاتنا

جيجي لامارا يطمئن الجمهور على نانسي عجرم.. ويؤكد: عيادة زوجها تحطمت بالكامل

بفستان لافت.. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

عالم فيزياء يفجر مفاجأة عن انفجار بيروت: نترات الأمونيوم لا تنفجر من تلقاء نفسها

إليسا توجه الشكر إلى 15 دولة بينهم مصر.. شاهد

امتداد العقد للجيل الأول وزيادة القيمة الإيجارية.. مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم

الحلم أصبح حقيقة.. ولاية أمريكية تسمح بقيادة السيارات الطائرة على طرقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمل اسم المدرسة.. فرض الكمامات كجزء أساسي من الزي المدرسي في بريطانيا

خلال مقابلة فيديو.. تحطم المكتب فوق صحفية بي بي سي إثر انفجار بيروت| فيديو

طارت في الهواء.. شاهد سيارة تضرب امرأة وكلبها بقوة بعد خروجها عن السيطرة