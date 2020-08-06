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سيارات

الحلم أصبح حقيقة.. ولاية أمريكية تسمح بقيادة السيارات الطائرة على طرقها

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت ولاية نيوهامبشير الأمريكية السماح بقيادة السيارات الطائرة على طرقها ، من خلال قانونًا يسمح بقيادة السيارات الطائرة على طرقها المحلية

واوضحت ولاية نيوهامبشير الأمريكية ، ان القانون الجديد تحت مسمى "جيتسون"، لتصبح أول ولاية في الولايات المتحدة تسمح بذلك، ولكن بشروط محددة .

ووفقًا لـ فوكس نيوز ، ان الولاية قد وضعت بعض القواعد للسماح لمالكي السيارات الطائرة بالانطلاق بسياراتهم على الطرق، ولكن يمكنها الإقلاع والهبوط في مناطق معينة فقط.

بالاضافة الى حصول السيارة على لوحات ترخيص، وليس بالضرورة أن تحصل على نفس معدات السلامة في السيارات التقليدية، في حين سيتم إنشاء لجنة لدراسة استخدامها على الطرق.

وقال سام يوسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة سامسون سكاي إحدى الشركات الساعية لتحقيق هذه الحلم منذ فترة بعد الإعلان عن قانون جيتسون: "هذا حدث تاريخي، وأن من سيعتمدون هذا النوع من التشريعات هم قادة تقنيات التنقل الجديدة، وهو شيء يتمناه الجمهور منذ عقود".

والجدير بالذكر ان عدد من شركات السيارات الطائرة قد كشفت عن اكثر من موديل إلا أنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة الإنتاج ، ومن بين هذه الشركات Terrafugia Transition وسامسون Switchblade وPAL-V Liberty .

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