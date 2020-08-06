ملخص وأهداف مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي ..فيديو

حقق فريق الهلال، فوزًا عريضًا بأربعة أهداف مقابل هدف على النصر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





أُحرز هدف الهلال الأول في الدقيقة الـ 34، عبر الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، من تسدية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 18، فرصة خطيرة لصالح الهلال بعد تمريرة رائعة من كارلوس إدواردو إلى سيباستيان جيوفينكو الذي دخل منطقة الجزاء، وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل النصر هدف التعادل من تسديدة قوية من سلطان الغانم فشل "المعيوف" في التصدي لها.





وأحرز الهلال ثاني الأهداف من ركلة جزاء نفذها اللاعب بافيتيمبي جوميس بعدما سدد كرة قوية تسكن الزاوية اليسرى.



وجاء الهدف الثالث بعد ارتباك دفاعي من لاعبي النصر لتصل الكرة إلى اللاعب كارلوس إدواردو المتواجد داخل منطقة الـ6 ليضع الكرة في الشباك محرزا ثالث الأهداف.



ورفع الهلال رصيده إلى 54 في المركز الأول من ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد النصر عند 45 في الوصافة.