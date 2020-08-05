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توك شو

أحمد موسى يقدم حلقة خاصة عن قناة السويس وتفاصيل ليلة المأساة في لبنان..غدا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:30 م
احمد موسى
احمد موسى
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قسم التوك شو
يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، غدا الخميس في تمام العاشرة مساء.

ويتناول خلال الحلقة الاحتفال الذي يقيمه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمناسبة مرور ٥ سنوات على إفتتاح القناة الثانية، وآخر تطورات بيروت المنكوبة.

كما يجري حوارا مع الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية، يروي فيه كواليس وأسرار حفر القناة الثانية والدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز المهمة في عام واحد، وماذا جري في مكالمة السادسة صباحا بين الرئيس السيسي والفريق مميش.

ويرصد موسى في الحلقة الخاصة ليلة لم ينم فيها الشعب اللبناني والعالم العربي بعد إنفجار مرفأ بيروت ، والتحرك المصري السريع بإطلاق جسر جوي لنقل إحتياجات الشعب الشقيق وإقامة مستشفى ميداني في بيروت لعلاج المصابين .
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