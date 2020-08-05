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رياضة

هاشتاج ديربى الرياض يشعل تويتر.. والجماهير: حكم ظالم.. شاهد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج ديربى الرياض عقب انتهاء مبارة الهلال والنصر.

وحقق فريق الهلال فوزا عريضا بأربعة أهداف مقابل هدف في شباك النصر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالاتى : 

- ‏‎#ديربي_الرياض
النصر لو يقعد يهجم 20 سنه مع ذا الحكم ما راح يفوز
الحكم اهدى الدوري للهلال بكل حياديه
لن اقول مبروك للهلال لانه مومحتاج هدايا حكام.

- ‏حتى عبدالرحمن الزيد العاشق الهلالي يقول ضربة جزاء واضحة للنصر لم تُحتسب واستغرب من تقنية var عدم تنبيه الحكم بذلك .

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- ‏‎ المباراة بين ‎#الهلال و ‎#النصر لم تكن متكافئة ،والحكم كان "غريب"

- ‏نصراوي واقولها صريح 
حكم ظالم + النصر ما لعب بالشكل الصحيح ‎#ديربي_الرياض

- ‏بعيدًا عن التعصب مبروك للهلال وهاردلك للنصر. وعلامة استفهام على التحكيم الذي كان أقل من المباراة في منعطف خطير في الدوري 
‎#النصر_الهلال ‎#ديربي_الرياض
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