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برلمان

برلماني: قناة السويس الجديدة مشروع قومي التف حوله جميع المصريين

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:01 ص
قناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة
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عبد الرحمن سرحان
وجه النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، التحية للقيادة السياسية والشعب المصري في الذكرى الخامسة على افتتاح قناة السويس الجديدة، والتي تعتبر إنجاز تاريخي ومشروع قومي التف حوله جميع المصريين.

وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الاستثمار في قناة السويس، الذي وصل إلى 60 مليار جنيه، أعطى رسالة للعالم كله، بأن المصريين خلف قيادتهم السياسية.

وأضاف عضو لجنة الصناعة، بالبرلمان، أن تفريعة قناة السويس الجديدة، كان لها فضل كبير، في زيادة يرادات القناة، كما أنها كانت سببًا في صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات فيروس كورونا الأخيرة، حيث إنها من القطاعات النادرة، إن لم تكن الوحيدة، التي لم تنقص إيراداتها.
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