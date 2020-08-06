برلماني: قناة السويس الجديدة مشروع قومي التف حوله جميع المصريين

وجه النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، التحية للقيادة السياسية والشعب المصري في الذكرى الخامسة على افتتاح قناة السويس الجديدة، والتي تعتبر إنجاز تاريخي ومشروع قومي التف حوله جميع المصريين.





وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الاستثمار في قناة السويس، الذي وصل إلى 60 مليار جنيه، أعطى رسالة للعالم كله، بأن المصريين خلف قيادتهم السياسية.



