أسعار الذهب ترتفع بشكل جنوني.. وخبير: الأسواق تعاني الركود وليس لنا علاقة بعمليات الاستخراج من المناجم

إيهاب واصف:

قطاع الذهب يعاني الشلل بسبب كورونا رغم ارتفاع الأسعار

توقعات بارتفاع الذهب خلال العام الجاري بصورة متباطئة 42 جنيها في يوم.. ارتفاع سعر جرام الذهب بشكل جنوني بختام التعاملات





شهدت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات أمس، الأربعاء، ارتفاعا بشكل جنوني لدي محلات الصاغة، بمتوسط تجاوز حاجز الـ45 جنيها في الجرام الواحد مقارنة بما كانت عليه الأسعار منذ أمس الثلاثاء. وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 921 جنيها مقابل 885 جنيها أمس بفارق 46 جنيها.





آثار فيروس كورونا

وقال توقع إيهاب واصف، نائب رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن جائحة فيروس كورونا المستجد، أحدثت شللا داخل محلات الذهب في ظل الخسائر التي تسجلها بالتزامن مع ضعف السوق.





وأضاف "واصف" في تصريحات خاصة مع الصحفيين عبر تطبيق واتسآب أن هناك ضغوطات كبري تواجه المصانع و الورش خلال الفترة الراهنة منذ بداية العام الجاري بسبب بطء حركة البيع والطلب علي المنتج الذهبي بنسبة وصلت لـ45.5% محليا و 42% علي المستوي العالمي.





أشار إلي أنه بسبب تلك الأزمة فإن هناك أعدادا من المحلات و المصانع خرجت من السوق مع بداية تفشي وباء كورونا و لجأت الورش للاستغناء عن العمالة لديها في حدود 30% تقريبا.





أضاف " واصف" أن الشعبة حاولت تحريك المياه الراكدة لامتصاص الركود الراهن من خلال تنظيم مهرجان تسويق الذهب، لكن البيروقراطية الخاصة بالحصول علي الموافقات لتنظيم تلك الفاعليات، تسببت في بقاء الوضع علي ماهو عليه و لولا تلك الاجراءات لكان هناك تحركات بقطاع الذهب.





توقعات بالزيادة قريبا





وتوقع نائب رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاعات خلال العام الجاري ولكن بصورة متباطئة.





ورفض " واصف" التكهن بتسجيل الذهب سعر معين في ظل المتغيرات والمستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة متسارعة للغاية.





أوضح " واصف" أن المشكلة الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها معظم بلدان العالم لا يمكن بأي حال الاحوال التوقع بأن يصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 لحاجز الـ1000 جنيه ، لكن يمكن القول بأن تلك القيمة معرضة للزيادة أو النقصان.





البترول مسئولة عن الاستخراج

وأكد ، أن مسوقي الذهب والعاملين في ذلك القطاع من التجار ليس لهم أي علاقة بعمليات استخراج خامات الذهب من المناجم بالرغم من وجود اكتشافات جديدة، معتبرا أن ذلك الملف علي وجه الخصوص هو أحد مسئوليات وزارة البترول والثروة المعدنية.





وأضاف " واصف" في تصريحات خاصة، أن تداول وتجارة الذهب في مصر هي مرتبطه بالأسواق العالمية، موضحا أنه خلال الفترة الراهنة لا يتم استيراد الذهب، نظرا لوجود اكتفاء داخل السوق المحلي.





بالإضافة إلي ضعف الطلب المحلي علي المعدن الأصفر، مشيرا إلي أن عمليات التداول حاليا أصبحت ليست بالكبيرة.

أوضح أن السوق المحلية في بعض الأمور يشهد فائض، يجبر التجار لتحويله إلي سبائك ومن ثم تصديره للخارج.





وارتفعت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم، الأربعاء بشكل جنوني لدي محلات الصاغة، بمتوسط تجاوز حاجز الـ45 جنيه في الجرام الواحد مقارنة بما كانت عليه الأسعار منذ أمس الثلاثاء.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 921 جنيها مقابل 885 جنيها أمس بفارق 46 جنيها.







وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 1053 جنيها مقابل 1011 جنيها أمس بفارق 42 جنيها.







وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 789 جنيها مقابل 759 جنيها أمس بفارق 30 جنيها







بينما وصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 614 جنيها مقابل 590 جنيها أمس بفارق 24 جنيها







وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7368 جنيها و أوقية الذهب نحو 32.74 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 1.052 مليون جنيه.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



