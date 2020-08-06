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أخبار العالم

لعجمان السلامة من كل شر وأذية.. إبراهيم سعيد يساند الإماراتيين بعد حريق عجمان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
ساند اللاعب السابق إبراهيم سعيد الإماراتيين وذلك بعدما حدث حريق بسوق فى عجمان بالإمارات اليوم الأربعاء .

وكتب إبراهيم سعيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر :"ل #عجمانالسلامة من كل شر وأذية والأمان اللهم احفظهم ، اللهم سلم اللهم احفظ اخواتنا وأهلنا في #الامارات الحبيبة واحفظ الجميع من كل شر#الامارات".

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نشب حريق هائل في سوق فواكه وخضروات في المنطقة الصناعية الجديدة بإمارة عجمان، مساء الأربعاء، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لـ نبأ عاجل نشره موقع صحيفة "الخليج تايمز" 


وشوهدت عدة سيارات اطفاء تتدفق على الفور لإخماد الحريق، وحث الدفاع المدني في عجمان سائقي السيارات على اتخاذ طرق بديلة.

وأبلغت مصادر خليجية أن "رجال الإطفاء في عجمان طوّقوا الموقع واستخدموا الماء والرغوة في إخماد الحرائق التي اندلعت في العديد من المتاجر فيه

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