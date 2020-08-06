تعيين رئيس تنفيذي جديد لفورد بدلا من جيم هاكيت

بعد فشله خلال رئاسته لشركة فورد ، وتحول العديد من الصعوبات النجاح للشركة ، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات جيم هاكيت تنحيه عن منصبه .

وكان جيم هاكيت قد أخفق في إقناع المستثمرين بأن قيادته تجدى نفعا، حيث تراجعت أسهم فورد بصورة كبيرة أثناء توليه منصبه، بنحو أكثر من الثلث.

وقالت شركة فورد الأمريكية في بيان لها نقلته وكالة " د ب ا " ان جيم فارلي، مدير العمليات بالشركة، سوف يتولى منصب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، وذلك قبل بدء تداولات البورصة.

كما يعد فارلي رابع رئيس تنفيذي يتولى هذا المنصب منذ الأزمة الاقتصادية عام 2008.

وكان جيم هاكيت قد تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة فورد لصناعة السيارات منذ ما يقارب من ثلاثة أعوام فشل خلال رئاسته من تحول ناجح للشركة.