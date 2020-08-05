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أخبار البلد

موجز السوشيال | عمرو أديب يضرب بقوة بعد انفجار بيروت.. إليسا توجه الشكر إلى 15 دولة بينها مصر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


علق الإعلامي عمرو أديب على الأحداث التي شهدها لبنان منذ أمس وتحديدا عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلق ما يقارب مئتي قتيل وأكثر من 5 آلاف مصاب.


نشر الاعلامى رامى رضوان صورة له مع نجم منتخب مصر احمد حجازى وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


نشر الفنان عمر كمال فيديو له مع الفنان حسن شاكوش من احتفالهم ب اغنيتهم الجديدة وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


قدمت الفنانة اليسا الشكر الى كثير من الدول التى قدمت المساعدات للبنان عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلق ما يقارب مئتي قتيل وأكثر من 5 آلاف مصاب.

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