موجز السوشيال | عمرو أديب يضرب بقوة بعد انفجار بيروت.. إليسا توجه الشكر إلى 15 دولة بينها مصر









علق الإعلامي عمرو أديب على الأحداث التي شهدها لبنان منذ أمس وتحديدا عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلق ما يقارب مئتي قتيل وأكثر من 5 آلاف مصاب.









نشر الاعلامى رامى رضوان صورة له مع نجم منتخب مصر احمد حجازى وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".









نشر الفنان عمر كمال فيديو له مع الفنان حسن شاكوش من احتفالهم ب اغنيتهم الجديدة وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".









قدمت الفنانة اليسا الشكر الى كثير من الدول التى قدمت المساعدات للبنان عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلق ما يقارب مئتي قتيل وأكثر من 5 آلاف مصاب.





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