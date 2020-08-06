نشرت أسماءهم على فيسبوك.. طلب إحاطة لفتح تحقيق مع مدرسة فضحت طلابا لم يسددوا المصروفات

صرحت النائبة ماجدة نصر، عصو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنها ستقدم طلب إحاطة لفتح تحقيق لقيام مدرسة في قنا بالإعلان عن أسماء الطلاب الذين لم يدفعوا الرسوم الدراسية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وقالت النائبة ماجدة نصر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "هناك مدرسة في قناة قامت بإعلان أسماء الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات الدراسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسأتقدم بطلب إحاطة لفتح تحقيق في الواقعة".





وأعربت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، عن استيائها من الأسلوب الذي قامت به المدرسة بإعلان أسماء الطلاب المتخلفين عن دفع المصروفات الدراسية، مشيرةً إلى أن هناك أكثر من طريقة كان من الممكن أن تقوم المدرسة من خلالها بحث الطلاب على دفع المصروفات الدراسية.









وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من الممكن تقوم الجميعات الاهلية ورعاية المسؤولين عن الخدمات الاجتماعية بمعاونة الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية.



