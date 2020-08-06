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توك شو

وائل جسار يكشف تفاصيل تحطم منزله بعد انفجار بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:04 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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عادل نصار
أعرب الفنان اللبناني وائل جسار، عن حزنه بسبب حادث تفجير بيروت، الذي وقع عصر أمس الأول، الثلاثاء، في لبنان، مؤكدا أن ما حدث أصاب الجميع بالذهول.

وأضاف وائل جسار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة "الأولى"، مساء أمس الأربعاء، أنه كان يقود سيارته وقت وقوع الحادث، متابعا "سمعت صوت صغير وبعدها صوت كبير، وافتكرتها هزة أرضية".

وتابع وائل جسار، أن "بعد الانفجار سرت بسرعة جنونية للاطمئنان على أسرتي"، مستدركا "لما وصلت بيتي، وجدت الزجاج مكسور وكل شيء يتعوض، والحمد لله وقدر الله وما شاء فعل".
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