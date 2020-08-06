AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل تسجل أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت السلطات البرازيلية مساء أمس، الأربعاء، تسجيل أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، إنه تم تسجيل نحو 1500 وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وكان عدد الوفيات والإصابات المُبلغ عنها في البرازيل أقل باستمرار في عطلات نهاية الأسبوع وأيام الاثنين مقارنة ببقية الأسبوع طوال فترة الوباء.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية لوزير برازيلي آخر، وهو وزير شؤون الرئاسة، الجنرال العسكري براغا نيتو.

وبراغا نيتو هو سابع وزير من بين 23 وزيرًا كانت نتائج اختباراتهم إيجابية منذ بداية الوباء في البرازيل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثاني أخطر بؤرة كورونا بالعالم .. البرازيل ترفع الإغلاق تدريجيا رغم كثافة الإصابات

البرازيل تسجل 12 الفا و581 إصابة جديدة بكورونا و1382 وفاة

البرازيل تسجل 20.647 إصابة و627 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع قياسي.. البرازيل تسجل نحو 35 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

اقتربت من المليون.. البرازيل تسجل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

البرازيل تعلن تسجيل 24578 إصابة جديدة بكورونا و555 حالة وفاة

ترشيحاتنا

نشرت أسماءهم على فيسبوك.. طلب إحاطة لفتح تحقيق مع مدرسة فضحت طلابا لم يسددوا المصروفات

تعرف على سيارة رونالدو الخارقة موديل 2021 الجديدة .. صور

أفضلها زوتي الصينية .. تعرف على أرخص 5 سيارات هاتشباك للسيدات في مصر ..صور

رئيس النصر السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لـ ضم كهربا

شاهد.. فيل ينجو من الدهس أسفل قطار بإعجوبة

3 سيناريوهات تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول خلال الميركاتو الصيفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فورد بوما الـ SUV موديل 2020 الجديدة.. صور

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

كاتي بيري تتصدر غلاف بيبول في شهور حملها.. صور