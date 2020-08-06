البرازيل تسجل أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات البرازيلية مساء أمس، الأربعاء، تسجيل أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت وزارة الصحة البرازيلية، إنه تم تسجيل نحو 1500 وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.





وكان عدد الوفيات والإصابات المُبلغ عنها في البرازيل أقل باستمرار في عطلات نهاية الأسبوع وأيام الاثنين مقارنة ببقية الأسبوع طوال فترة الوباء.





وفي وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية لوزير برازيلي آخر، وهو وزير شؤون الرئاسة، الجنرال العسكري براغا نيتو.





وبراغا نيتو هو سابع وزير من بين 23 وزيرًا كانت نتائج اختباراتهم إيجابية منذ بداية الوباء في البرازيل.