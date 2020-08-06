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رياضة

وكيل محمود وادي: اللاعب سيرحل عن المصري نهاية الموسم.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:34 ص
محمود وادي
محمود وادي
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محمد رشاد
أكد أسيد الخضر، وكيل أعمال محمود وادي، المهاجم الفلسطيني بالنادي المصري، أنه سيرحل عن الفريق بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري.

وقال أسيد الخضر، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 2"، إن "الأمر مؤكد ومحسوم، ومحمود وادي سيرحل عن المصري بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف "إدارة المصري محترفة تماما، وقادت الفريق للمشاركة في الكونفدرالية مرتين، والحصول على المركز الثاني في كأس مصر والسوبر المصري".

وتابع "ولكن ليس لي علاقة بما قاله عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي بأن وادي لا يمتلك أي عروض، وأتعامل بشكل شخصي مع عدنان حلبية نائب رئيس النادي المصري ولذلك لا يعلم عبد الظاهر السقا أن وادي تلقى عروضا".

وكشف عن "عرض رسمي من نادي مصري لضم وادي، وآخر من ناد قطري للحصول على خدماته على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وهذا الفريق يشارك في بطولة آسيا، إضافة إلى عرض إماراتي، خلال يومين يصل للنادي المصري عرض رسمي من النادي الذي يرغب في التعاقد مع محمود وادي".

من جانبه رد سمير حلبية رئيس نادي المصري "نتعامل بشكل احترافي مع وكيل محمود وادي، وبالتأكيد رد عبد الظاهر السقا لأنه يريد عدم تشتيت اللاعبين قبل مواجهة الزمالك الهامة في الدوري المصري".

وأتم وكيل محمود وادي تصريحاته "وادي سيشارك ضد الزمالك وفي عدة مباريات مقبلة في الدوري حتى يتحسن مركز المصري في جدول الترتيب ثم سيرحل إلى ناديه الجديد".
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