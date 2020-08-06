ميدو يطالب بوضع بند خاص بالهبوط في عقود لاعبي الدوري الممتاز

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، بوضع بند خاص في عقود لاعبي أندية الدوري الممتاز، ينص على تخفيض العقود في حالة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.





وقال "ميدو"، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "في إنجلترا يوجد بند في عقود لاعبي الدوري الممتاز ينص على تخفيض عقود اللاعبين بقيمة 50%، وذلك في حالة الهبوط، وهذا يجب أن يتم تفعيله في مصر".





أضاف "ميدو"، "يجب وضع بند خاص ينص على تخفيض عقود لاعبي أندية الدوري الممتاز في حالة الهبوط، وهذا لكي يتم تحفيز اللاعبين بالشكل الأمثل على السعي للتواجد في الممتاز".





واختتم "ميدو"، حديثه قائلا "الكل تعلم في إنجلترا من تجربة ليدز يونايتد عندما اشترى النادي لاعبين كثيرين ثم هبط فأصبحت عقود اللاعبين تمثل عبئًا على عاتق النادي".



