مصايف الإسكندرية: 4 حالات غرق في العيد بالمحافظة

كشف اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن حصيلة غرق مواطنين في العيد الأضحى.





قال "رشاد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولى"، مساء أمس، الأربعاء، أن هناك مخالفات من المواطنين بخرق حظر النزول للشواطئ العامة في الإسكندرية.





وتابع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن معظم المخالفين من خارج المحافظة، مستدركا أنه "لماذا الاستعجال ولو الناس تصبر هتكون الأمور أفضل، ونجهز مفاجآت كثيرة وسيتم فتح شاطئ بالمجان".





وعن حالات الغرق خلال أيام عيد الأضحى، رد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قائلا "أربع حالات غرق وكلهم في الليل".



