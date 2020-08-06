AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصايف الإسكندرية: 4 حالات غرق في العيد بالمحافظة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:07 ص
بحر
بحر
Advertisements
عادل نصار
كشف اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن حصيلة غرق مواطنين في العيد الأضحى.

قال "رشاد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولى"، مساء أمس، الأربعاء، أن هناك مخالفات من المواطنين بخرق حظر النزول للشواطئ العامة في الإسكندرية.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن معظم المخالفين من خارج المحافظة، مستدركا أنه "لماذا الاستعجال ولو الناس تصبر هتكون الأمور أفضل، ونجهز مفاجآت كثيرة وسيتم فتح شاطئ بالمجان".

وعن حالات الغرق خلال أيام عيد الأضحى، رد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قائلا "أربع حالات غرق وكلهم في الليل".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المركزية للسياحة والمصايف تكشف تفاصيل غرق 7 مواطنين في شاطئ بالإسكندرية

رئيس الشواطئ بالإسكندرية: النخيل مغلق والمصطفون يهربون للشواطئ النائية

رغم غلق الشواطئ.. التفاصيل الكاملة لغرق 4 أشخاص داخل شاطئ بالإسكندرية

تأخذ الشباب وتعيدهم أشلاء.. ماذا يحدث في شواطئ الإسكندرية؟

رئيس مصايف الإسكندرية: على وسائل الإعلام توعية المواطنين بغلق الشواطئ العامة

رئيس مصايف الإسكندرية: تحليل دي إن إيه لغريق شاطئ النخيل لم يظهر

ترشيحاتنا

لماذا علقت مصر مفاوضات سد النهضة

خالد الغندور: كل اللي محتاجه هو الدعاء لي بالشفاء

سر الهنود .. طريقة الخلطة السرية لإطالة الشعر

3 سيناريوهات تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول خلال الميركاتو الصيفي

أبسط طريقة لحفظ القرآن الكريم.. فيديو

عالم فيزياء يفجر مفاجأة عن انفجار بيروت: نترات الأمونيوم لا تنفجر من تلقاء نفسها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال مقابلة فيديو.. تحطم المكتب فوق صحفية بي بي سي إثر انفجار بيروت| فيديو

طارت في الهواء.. شاهد سيارة تضرب امرأة وكلبها بقوة بعد خروجها عن السيطرة

في عيده الـ 16 بالأوبرا.. بلاك تيما بين التراث الغنائي النوبي والأعمال الموسيقية المعاصرة