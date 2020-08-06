محمد الطوخي: «بنتي حبيبتي» تخطت مليون مشاهدة

أعرب المطرب والملحن محمد الطوخي، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها حول أغنية "بنتي حبيبتي" التي طرحها مؤخرًا.





وأكد المطرب والملحن محمد الطوخي، في بيان صحفي، أن الأغنية تخطت أمس الأربعاء، حاجز المليون مشاهدة على موقع يوتيوب.





الأغنية من كلمات عصام حسني، وألحان محمد الطوخي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، وإنتاج I media محسن أحمد، وإخراج محمد القاضي.