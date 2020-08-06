AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد الطوخي: «بنتي حبيبتي» تخطت مليون مشاهدة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:56 ص
اغنية بنتى حبيبتى
اغنية بنتى حبيبتى
Advertisements
أحمد إبراهيم
أعرب المطرب والملحن محمد الطوخي، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها حول أغنية "بنتي حبيبتي" التي طرحها مؤخرًا. 

وأكد المطرب والملحن محمد الطوخي، في بيان صحفي، أن الأغنية تخطت أمس الأربعاء، حاجز المليون مشاهدة على موقع يوتيوب. 

الأغنية من كلمات عصام حسني، وألحان محمد الطوخي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، وإنتاج I media محسن أحمد، وإخراج محمد القاضي.
 
وأضاف المطرب والملحن محمد الطوخي، أنه يستعد حاليًا لطرح اغنية جديد عن النيل ، من كلمات إبراهيم عبد الفتاح وتوزيع أسامة عيد الهادي ، ووتريات المايسترو حمادة الموجي، وإخراج تامر الخشاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الناس في بلادي لـ محمد منير تقترب من المليون مشاهدة

أحمد نافع يكشف عن تفاصيل ألبومه الجديد "1000 حياة"

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة.. تجديد حبس أسرة فتاة تيك توك منار سامي 15 يوما

الاهلي عرض 52 مليونا| بيراميدز يتواصل مع ادارة هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي بـ105 ملايين جنيه

كمامة داخل قطعة دجاج.. طفلة كادت أن تموت بسبب وجبة من مطعم شهير| فيديو

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

تعرف على سيارة رونالدو الخارقة موديل 2021 الجديدة .. صور

خالد الغندور: كل اللي محتاجه هو الدعاء لي بالشفاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فورد بوما الـ SUV موديل 2020 الجديدة.. صور

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

كاتي بيري تتصدر غلاف بيبول في شهور حملها.. صور