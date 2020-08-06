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رياضة

سموحة: لن ندافع عن الهاني سليمان.. الحكم أجبر على كتابة تقرير للمباراة ..فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:52 ص
د حمادة صدقي
د حمادة صدقي
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محمد رشاد
أكد حمادة صدقي، المدير الفني لنادي سموحة، أنه تم إجبار حكم المباراة الودية التي أقيمت بين فريقه والاتحاد السكندري على كتابة تقرير يخص واقعة الهاني سليمان حارس سموحة، وأحمد رفعت لاعب زعيم الثغر.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قررت إيقاف الهاني سليمان 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه؛ وذلك بعد الاطلاع على تقرير المباراة الودية التي جمعت سموحة بالاتحاد يوم 28 يوليو الماضي.

وكان الهاني سليمان دخل في مشادة مع أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري وذلك بعد كرة مشتركة بين الثنائي مما استدعى تدخل الأجهزة الفنية من أجل إنهاء الأزمة.

وقال مدرب سموحة في تصريحات متلفزة ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2"، "بالطبع لن أقوم بالدفاع عن تصرفات خاطئة، وتم معاقبة الهاني سليمان وتغريمه من قبل إدارة سموحة، لقد أضاع حقه بسبب رد فعله المبالغ فيه".

وتابع "كان يجب أن يتضمن تقرير حكم المباراة كل ما حدث من تجاوزات داخل أرض الملعب، لكن التقرير لم يذكر سوى واقعة الهاني سليمان".

وأضاف "لقد وقعنا بالفعل عقوبة ضد الحارس وتم الاعتذار لنادي الاتحاد السكندري وأحمد رفعت".

وصرح "لقد تم إجبار حكم المباراة على كتابة تقرير عن الواقعة، الحكم نفسه أخطرنا عندما كنا نسعى لإنهاء الأزمة أنه لا يملك أي أوراق بها أسماء اللاعبين لكي يكتب تقارير".

وقال إن "اتحاد الكرة أجبر الحكم على كتابة التقرير لكون المباراة كانت مذاعة تلفزيونيًا، الحكم كتب في تقريره واقعة الهاني سليمان ولم يذكر أي أمر أخر خاص بالطرف الأخر".

واختتم "هناك مباريات ودية شهدت بعض التجاوزات ولم يتم معاقبة أي طرف، في النهاية نحترم القرار ولدينا بدائل جيدة في مركز حراسة المرمى ولا يوجد أي أزمة".
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