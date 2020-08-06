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فن

مؤمن الخطيب ينتهي من كتابة سيناريو «الجروب»

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:54 ص
مؤمن الخطيب
مؤمن الخطيب
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أحمد إبراهيم
انتهى الكاتب والسيناريست مؤمن الخطيب من كتابة سيناريو فيلم "الجروب"، وذلك في أولى تجاربه في كتابة الأفلام الروائية الطويلة، وهو من إنتاج شركة هوك للإنتاج الفني، ومن المنتظر عرضه في دور السينما في أجازة نصف العام المقبل.

وقال مؤمن الخطيب، إن الفيلم يناقش عددًا من المشاكل الاجتماعية التي تنتج عن سوء استخدام السوشيال ميديا، ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن العمل سيكون بطولة نسائية جماعية، وهناك عدد الترشيحات لبطولة العمل النسائية مثل إنچي وجدان، وهنادي مهنا، ومنى هلا، ومايان السيد.

وأضاف أن الفيلم يناقش قضايا لقصص واقعية لأربع سيدات، تسببت في تغيير كامل لتفاصيل حياتهن، حيث تمت الاستعانة بهن في كتابة تفاصيل السيناريو.

ويعد سيناريو الجروب أول فيلم روائي طويل للكاتب، حيث سبق أن كتب سيناريو عدد من الأفلام القصيرة والوثائقية، التي نافست في عدد من المهرجانات المحلية والعالمية، منها أفلام الشريك وباب النصر وليلة القدر.

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