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مرأة

محتارة فى تربية طفلك.. خبيرة تكشف قواعد اتيكيت الأطفال

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:29 ص
قواعد اتيكيت الأطفال
قواعد اتيكيت الأطفال
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هاجر هانئ
تبحث دائما الكثير من الأمهات عن الطرق و الأساليب الصحيحة التى تساعدها فى تربية أطفالها بشكل سليم ، وفي هذا السياق قدمت خبيرة الاتيكيت و المظهر ايمان عفيفي، بعض القواعد التى يجب تربية الطفل عليها منذ الصغر حتى سن التاسعة.


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-إذا كان يريد الطفل  السؤال عن أي شئ يجب أن يستأذن و يبدأ الكلام بكلمة "من فضلك" حتى يتربى على الاحترام.
-إذا كان يريد الدخول إلى مكان حتى فى المنزل وكان الباب مغلق يجب أن يستأذن ولا يدخل حتى يسمح له بالدخول.
-لايجوز مناداة اصدقائه بأسماء غير لائقة.
-إذا قام أحد بمساعدته يجب أن يقول له شكرا.
-أثناء الطعام إذا صدر منه أى صوت بشكل مفاجئ يجب أن يعتذر .
-إذا أعطاه أحد أى شئ يجب أن يقول له شكرا.
-عدم مقاطعة الكبار أثناء الحديث و إذا كان الأمر هام يقف بجانبهم حتى يلاحظوا و ينهوا كلامهم و يسمعوه 

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