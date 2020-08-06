في 12 خطوة.. طبيب يقدم روشتة لمحاربة الطاقة السلبية

قال الدكتور هشام حتاته، أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي، إن أشخاصا كثيرين يعانون من مشكلة الطاقة السلبية فهي مزيج من الأعراض الجسمانية الأمراض النفسية .





وأضاف هشام حتاته، أن من أعراض الطاقة السلبية ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ من الآلام مثل الصداع وآلام المعدة ﻓﻲ معظم ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻴﻦ، وﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﻮﺃ دائما، والشعور بالضيق والإحساس بالتعب وعدم القدرة على ممارسة أي عمل أو نشاط.





وتابع ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟدﺍﺋﻤﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ، ﻛﺜﺮﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ و ﺇﻟﻘاءﺀ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ، ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ مثل العصبية والاندفاعية والتقلبات المزاجية، ﺍﻟﻤﻴﻞ ﻟﻌﻴﺶ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭﻋدﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﻌﻢ .





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كشف أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي، علاج ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ والذى تمثل في الآتي:





ـ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺴﺘﻬﻢ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ والتقليل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.





ـ معرفة الأفكار السلبية التي تدخلها لنفسك وﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣنها ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ





ـ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺴﻲﺀ لأن الماضي لن تستطيع تغييره ويجب فقط أن نتعلم منه وليس العيش فيه وسوف يؤثر علي الحاضر بجلب طاقة سلبية مصاحبة





- ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ الروحانيات مثل الصلاة وذكر الله وايضا ممارسة ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ meditation ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭالتركيز أثناء ممارستها ﻧﺤﻮ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻌﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻌﻤﻬﺎ الله علينا وذلك سيبعث التفاؤل ويولد الأمل والطاقة الإيجابية لاستمرار الحياة





- ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﻭﺗﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺗﻄﺮﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ





- ﻭﺿﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ قليلة وﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ تكون مناسبة لامكانياتك في الزمن الحاضر ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وهي الطريق لتحقيق الاحلام في المستقبل بإذن الله





- ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ والاقتناع ب مقولة "إذا كنت لا تفعل ما تحب فحب ما تفعل" وذلك ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻨﻜﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ





- ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ مبالغ وذلك لأنه لن يفيدك بل سيستنزف طاقتك الإيجابية والتركيز علي تحسين نفسك إنت و تنمية قدراتك أنت هو الأهم.





- ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﻐﻤﺎﺱ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺟﻌﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟهوايات المحببه حتي لو ساعة أو ساعتين في اليوم أو علي الأقل مرتين أسبوعيا حسب كل شخص مثلﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ أو الرسم أو سماع الموسيقى أو القراءة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ





-ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ أو العمل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ مثل ﻋﻠﻴﻬﺎ الأشياء التي لا تستخدمها وغالبا منتشره ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ في المنزل أو العمل وترتيب ﺍﻟﻐﺮﻑ والحرص علي إزالة ﺍﻟﻐبار ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ مثل ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ أو الأشياء ﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ





- ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ وﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ تجديدﺀ الهواء ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ





- الاستمرار وتكرار الخطوات السابقة في تنفيذها لفترة طويلة والاقتناع بأن كل نجاح يحتاج إلى الاستمرار والصبر وإن فشلت مرة في التغلب علي طاقتك السلبية سوف تنجح في المرة القادمة.