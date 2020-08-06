بداية الحرب والنار في مملكة إبليس

بين الماضي والحاضر، اندلعت النيران في كل مكان يسكنه أهالي حارة حدّق، حيث كشفت الحلقة الخامسة من الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس عن عدم وصول أزهار (غادة عادل) والفرنساوية (فيدرا) إلى اتفاق، خاصةً بعد أن حرقت أزهار أحدى راقصات فرقة حنيّة (رانيا يوسف) تهديدًا بحرق الجميع إن لم تعرف السر، الأمر الذي جعل الفرنساوية تقرر حرقهم جميعًا وهم في منزل حنية مختبئون، مع التهديدات بالحرق بدأت الحرب والنار في مملكة إبليس.

وبعد فشل عبد الرحمن القزم في اقتحام الشقة، وسماع آذان الفجر، بدأت الفرنساوية وأعاونها في رجم المنزل بالنيران، في الوقت ذاته نعود إلى الحاضر حيث الخواجة (أحمد داود) وأزهار وكاسيا (سلوى خطاب) في المستشفى يرجمون بالنيران، بينما غُريّبة (أسماء جلال) وداليدا (إيمان العاصي) في المخبز يرجمون بالنيران، مما يقودنا للشك في الخطة التي رسمتها حنّية مع العجوز (محمود الليثي) أثناء عمل مقام لابنها المقتول، كل تلك النيران على صوت المطربة الفرنسية داليدا، حتى استفاقت أزهار من غيبوبتها.





ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح.



