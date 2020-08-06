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مركز الأهرام للدراسات السياسية: لبنان ستلجأ لجهات خارجية في تحقيقها في انفجار بيروت.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:01 ص
تفجير لبنان
تفجير لبنان
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محمود محسن
أكد الدكتور زياد عقل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أنه سيكون هناك ضغوط دولية مضيفا أن هناك عدد من الدول لها مصالح في لبنان وعلى رأسها فرنسا. 

وأضاف عقل خلال تصريحات له لفضائية اكسترا نيوز أن لبنان لن تلجأ إلى التفرد في التحقيق فيما حدث مشيرا إلى أنه سيكون هناك ترحيب بفكرة المساعدة لكشف ملابسات الحادث. 

وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أنه سيكون هناك ضغط من عدد من الدول ومنظمات مثل جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لكي تضمن شفافية التحقيقات وجديتها.

وأشار عقل إلى أن هذه الزيارة تعني أن هناك اهتمام فرنسى شديد بالشأن اللبناني والخوف من التصدع للشرعية اللبنانية مما قد يخلق حالة من الصراع داخل لبنان وهو مرفوض من قبل فرنسا كون لها مصالح في لبنان.
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