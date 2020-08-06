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رياضة

عصام الحضري: نادر السيد كان نقطة تحول في مسيرتي.. وجوزيه كان يراني متكبرا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:15 ص
عصام الحضري ونادر
عصام الحضري ونادر السيد
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محمد رشاد
أكد عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن تعاقد النادي الأهلي مع نادر السيد حارس المرمى خلال تواجده في القلعة الحمراء كان نقطة تحول في مسيرته.

وقال عصام الحضري، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "عندما تعاقد الأهلي برغبة من مانويل جوزيه مع نادر السيد كان ذلك سببا في تغييري، وتحويل عقليتي للأفضل، فالمنافسة مع نادر منحتني القوة والإصرار، وجعلتني أحارب في التدريبات، وكنت أرغب في التفوق، وقيادة حراسة مرمى منتخب مصر وليس الأهلي فقط".

وأضاف عصام الحضري، "أجبرت جوزيه على أن يدفع بي بشكل أساسي رغم تواجد نادر السيد، في البداية المدرب كان يراني متكبرا ولكني قلت له إنه المدير الفني ولكني سأجبرك على الدفع بي بشكل أساسي وهذا ما حدث".

وتابع عصام الحضري، "جوزيه وكذلك الكابتن أحمد ناجي كان معهما مفتاح عصام الحضري، ويجب أن أشكر نادر السيد أيضا لكون تواجده في الأهلي كان سببا في تغييري للأفضل والظهور بشكل أساسي مع الأهلي".

واختتم عصام الحضري، "منذ أن كنت في دمياط وأنا أمتلك الطموح للصعود إلى الدوري الممتاز ووقتها انضممت لمنتخب مصر والكل فوجئ بذلك بعدها كنت أرغب في الانتقال إلى الأهلي وبالفعل حدث ذلك ومن ثم انضممت لمنتخب مصر".
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