النجوم يتضامنون مع بيروت.. سلمى حايك: قلبي مكسور.. ولطيفة بحبك يا لبنان

عاش لبنان ليلة حزينة بسبب انفجار مخزن مرفأ بيروت الذي أودى بحياة العشرات وأصاب كثيرين، وفي التقرير التالي نرصد نجمات تضامنا مع بيروت وأهلها.





عبرت النجمة اللبنانية سلمى حايك عن حزنها الشديد على ما حدث في لبنان نتيجة انفجار بيروت، ونشرت فيديو للانفجار من خلال حسابها بموقع "انستجرام".





وعلقت سلمى قائلة "دمر انفجاران اليوم عاصمة لبنان الذي أصاب لبنان بالفعل. قلبي المكسور يخرج لجميع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم والذين هم في المناطق المتضررة في بيروت المحبوبة".





وأبدت النجمة العالمية تشارلز ستون، بالغ اهتمامها بحادث انفجار بيروت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وتساءلت عن اي تفاصيل بخصوص الحادث المأساوي.





كما تضامنت الفنانة التونسية لطيفة مع الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت ونشرت أغنية "بحبك يا لبنان" للمطربة اللبنانية فيروز، التى أدتها بصوتها، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وعلقت لطيفة قائلة: "أنا فى حالة من الذهول والحزن والاستغراب بيروت موش ناقصة هموم .. انا حزينة يارب لطفك بلبنان #بيروت".

#يا_لبنانى_لا_تستسلم امنيتي الشخصية اطلبها من كل مواطن عربى لازم كلنا نقف وقفة انسانية وتاريخية مع بيروت امنيتى يتأسس صندوق خاص فى كل بلد للمساعدات الانسانية #وقفة_عز_مع_بيروت -".





تضامنت الفنانة لقاء الخميسي مع الشعب اللبنانى بعد الانفجار المروع الذى حدث امس فى بيروت.





ونشرت صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وبجانبها علم لبنان موضوع فى قلب ومكتوب اسفل العلم الله يحمى لبنان.





وعلق الفنان وائل جسار على انفجار بيروت ونشر صورة لعلم لبنان من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



