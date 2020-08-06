AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

النجوم يتضامنون مع بيروت.. سلمى حايك: قلبي مكسور.. ولطيفة بحبك يا لبنان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:17 ص
سلمى حايك
سلمى حايك
Advertisements
شروق إبراهيم
عاش لبنان ليلة حزينة بسبب انفجار مخزن مرفأ بيروت الذي أودى بحياة العشرات وأصاب كثيرين، وفي التقرير التالي نرصد نجمات تضامنا مع بيروت وأهلها. 

عبرت النجمة اللبنانية سلمى حايك عن حزنها الشديد على ما حدث في لبنان نتيجة انفجار بيروت، ونشرت فيديو للانفجار من خلال حسابها بموقع "انستجرام".

وعلقت سلمى قائلة "دمر انفجاران اليوم عاصمة لبنان الذي أصاب لبنان بالفعل. قلبي المكسور يخرج لجميع الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم والذين هم في المناطق المتضررة في بيروت المحبوبة".

وأبدت النجمة العالمية تشارلز ستون، بالغ اهتمامها بحادث انفجار بيروت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وتساءلت عن اي تفاصيل بخصوص الحادث المأساوي.

كما تضامنت الفنانة التونسية لطيفة مع الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت ونشرت أغنية "بحبك يا لبنان" للمطربة اللبنانية فيروز، التى أدتها بصوتها، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وعلقت لطيفة قائلة: "أنا فى حالة من الذهول والحزن والاستغراب بيروت موش ناقصة هموم .. انا حزينة يارب لطفك بلبنان #بيروت".
#يا_لبنانى_لا_تستسلم امنيتي الشخصية اطلبها من كل مواطن عربى لازم كلنا نقف وقفة انسانية وتاريخية مع بيروت امنيتى يتأسس صندوق خاص فى كل بلد للمساعدات الانسانية #وقفة_عز_مع_بيروت -".

تضامنت الفنانة لقاء الخميسي مع الشعب اللبنانى بعد الانفجار المروع الذى حدث امس فى بيروت.

ونشرت صورة له من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وبجانبها علم لبنان موضوع فى قلب ومكتوب اسفل العلم الله يحمى لبنان.

وعلق الفنان وائل جسار على انفجار بيروت ونشر صورة لعلم لبنان من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وكتب وائل جسار " بيروت عم تبكي مكسور خاطرهـا الله يرحم الشهـداء ويشفي المصابين قلبنا موجوع على بلدنا لبنان ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحبك يا لبنان.. أشرف زكي عن انفجار بيروت

لبنان في حداد.. لطيفة تعبر عن حزنها الشديد بسبب حادث الانفجار ببيروت

بكلمات مؤثرة.. يسرا تساند بيروت في محنتها بعد الانفجار

مصر كلها حزينة.. زينه تنعي ضحايا انفجار لبنان

قلبي وجعني.. درة تدعم الشعب اللبناني برسالة حزينة

قلبي مع بيروت.. ريهام أيمن تعلن تضامنها مع لبنان

ترشيحاتنا

امتداد العقد للجيل الأول وزيادة القيمة الإيجارية.. مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم

كارثة جديدة في لبنان.. تحذير من انفجار مماثل لمرفأ بيروت

اعترض على رغبة ترامب بفتح المدارس| فوتشي يكشف موعد الحصول على لقاح فعال لـ كورونا

تعرف على أنواع وأسعار السكوتر في مصر لعام 2020

3 أسباب تدفعك لشراء هواتف نوكيا

السبب طاهر محمد طاهر.. أزمة تضرب الأهلي بقيادة رمضان صبحي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سائح يحطم أصابع تمثال عمره ٢٠٠ عام.. وكورونا يكشفه.. فيديو

بفستان لافت.. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

رغم مرور شهر.. فيديو مفاجئ يفضح مسئولا بريطانيا خرق قواعد الحظر