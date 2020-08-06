عصام الحضري عن علاقته مع الحراس: أنا مش داخل علاقة حب.. ولا أقبل غير رقم 1

علق عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي الأسبق، على لوم البعض له بسبب رغبته الدائمة في الظهور بشكل أساسي والحفاظ دائما على كونه رقم 1 في مصر.





وقال عصام الحضري، في تصريحات متلفزة ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "البعض يلومني لكوني متمسكًا برقم 1 في أي فريق ألعب له، ولكني أرى أنها ميزة لي، وليست عيبا".





وأضاف عصام الحضري "علاقتي مع زملائي الحراس ليست سيئة، البعض كان ينصحني بإنشاء علاقة جيدة مع زملائي الحراس، ولكني كنت صديقا لهم خارج الملعب لكن داخل الملعب لا أعرف أحدًا، فنحن في منافسة وليس في علاقة حب، فخارج الملعب سأكون صديقك، ولكن داخل المستطيل الأخضر أحب دائما أن أكون رقم 1 وهذا ما حدث".





وتابع عصام الحضري "مركز حراسة المرمى مختلف عن أي مركز في الملعب، فكل المراكز يتواجد بها عدد كبير من اللاعبين، ولكن مركز حراسة المرمى هناك ثلاثة أو أربعة لذلك يجب أن أثبت ذاتي وتألقي جيدا".





واختتم عصام الحضري حديثه، قائلًا "كابتن أحمد سليمان كان يتعامل معي نفسيا بالشكل الأفضل، وكذلك كابتن حسن شحاتة، وأحمد ناجي، فهؤلاء كانوا سببا في نجاح عصام الحضري".