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رياضة

حلمي طولان: أتمنى مشاركة محمد شريف أمام الأهلي ولكن نحترم العقود.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:28 ص
محمد شريف
محمد شريف
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محمد رشاد
قال حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، إنه كان يريد مشاركة لاعبه المُعار من صفوف الأهلي محمد شريف خلال المباراة التي ستجمعهما.

وأضاف "طولان"، في مداخلة أُجريت معه ببرنامج جمهور التالتة مساء أمس الأربعاء، "كنت أتمنى مشاركة شريف أمام الأهلي ولكن نحترم العقود".

ويلتقي إنبي نظيره الأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس في مستهل مشوارهما عند استئناف بطولة الدوري التي توقفت في منتصف شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وكان إنبي قد تعاقد مع محمد شريف على سبيل الإعارة لمدة موسم 2019/ 2020.

ويحتل إنبي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بينما يتصدر الأهلي المسابقة ـ49 نقطة.
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