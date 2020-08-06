علامات على الإصابة بالسكري لا يعرفها الكثيرون

تعد الوراثة أحد أسباب الإصابة بمرض السكر ولتنظيم مستويات السكر في الدم إليك حيل سريعه تساعد على تنظيم مستويات السكر فى الدم وتحميك من الإصابة بغيبوبة السكر يقدمها موقع برايت سايد
اقرأ أيضا | نظام غذائي يعالج التهاب القولون فى اسبوعين
وتعد أبرز أعراض مرض السكر، وهي كثرة التبول و الشعور بالجوع الشديدو زيادة العطش وشرب المياه باستمرار وفقدان الوزن غير المبر والشعور بالتعب والإرهاق الشديد .
اقرأ أيضا | نظام غذائي يعالج التهاب القولون فى اسبوعين
وتعد أبرز أعراض مرض السكر، وهي كثرة التبول و الشعور بالجوع الشديدو زيادة العطش وشرب المياه باستمرار وفقدان الوزن غير المبر والشعور بالتعب والإرهاق الشديد .
على الجانب الأخر إليك خمسة أطعمه يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائى لتنظيم مستويات السكر في الدم لإدارة مستويات السكر في
الدم أبرزها الشوفان والبطيخ وهو من الفواكه مغذية للغاية يمكنها تنظيم مستويات السكر في الدم والبيض ويمكن أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول.
وتعد من أبرز الاطعمه التى تحارب السكر هى البقول والثوم فهى يتحتوي على مركبات يمكن أن تقلل من مستويات السكر في الدم.
بجانب النصائح وأطعمه السابقه إليك حيل سريعه لوقايتك من الإصابة بغيبوبة السكري ووفقا لموقع mayoclinc يساعدك على علاج داء السكري عليك مراقبة معدل السكر في دمك فتفيد تحاليل السكر المتكررة بأنها تبقيك على اطلاع بمعدل السكر في دمك و إذا كنت تُصاب بنوبات متكررة من ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في دمك، فاستشر الطبيب لضبط جرعة دوائك أو توقيت أخذه.