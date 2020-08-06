علامات على الإصابة بالسكري لا يعرفها الكثيرون

وتعد من أبرز الاطعمه التى تحارب السكر هى البقول والثوم فهى يتحتوي على مركبات يمكن أن تقلل من مستويات السكر في الدم.

الدم أبرزها الشوفان والبطيخ وهو من الفواكه مغذية للغاية يمكنها تنظيم مستويات السكر في الدم والبيض ويمكن أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول.