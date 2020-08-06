محمد عادل: طاهر محمد في رعاية المقاولون طبيا حتى الانتقال للأهلي.. فيديو

أكد محمد عادل، المشرف العام على المقاولون العرب، أن إدارة ناديه لن تتنصل من المسئولية تجاه اللاعب طاهر محمد طاهر خلال فترة استمراره مع الفريق قبل الانتقال إلى الأهلي.





وكان الأهلي أعلن ضم اللاعب طاهر محمد طاهر لمدة خمس سنوات مقبلة قادمًا من المقاولون العرب، لكنه سيكمل الموسم الحالي مع فريقه وينتقل إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.





وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2"، قال عادل "نادي المقاولون مسئول مسئولية تامة طبيًا وصحيًا عن اللاعب طاهر محمد طاهر حتى يرحل إلى صفوف الأهلي".





وأنهى حديثه قائلا "في تعاقدنا مع الأهلي بشأن انتقال اللاعب تم وضع بنود بتحملنا مسئولية الرعاية الطبية والعلاج للاعب تحت أي ظروف طالما لم يرحل وينتقل إلى الأهلي".