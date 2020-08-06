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رياضة

عصام الحضري: أخطأت بالرحيل عن الأهلي.. وجوزيه «كان بيضغطني»

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:52 ص
عصام الحضري وجوزيه
عصام الحضري وجوزيه
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محمد رشاد
اعترف عصام الحضري، حارس مرمى فريق الأهلي الأسبق، بأنه اتخذ قرارا خطأ بالرحيل عن صفوف الفريق الأحمر، والانتقال إلى سيون السويسري.

وقال عصام الحضري، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع على شاشة قناة "النهار"، "أعترف بأني أخطأت بالفعل في قرار الرحيل عن الأهلي، ولكن كان لابد أن أرحل؛ فكان على شخصي ضغوطات كثيرة، وكان أبرزها من مانويل جوزيه، حيث سحب مني الشارة في أكثر من مرة، فضلا عن بعض المواقف الأخرى على مدار 4 سنوات التي جعلتني أكون مضغوطا كثيرا لذلك رحلت عن الفريق".

وأضاف عصام الحضري، "أعترف بكوني اتخذت قرارا متسرعا بالرحيل عن الأهلي، ولكن الخطأ ليس عيبًا، فالكل يخطئ وتحملت الكثير من الضغوطات".

واختتم عصام الحضري، حديثه قائلا "قدمت مباريات قوية في سيون، ولم أفشل عكس ما يتردد، ولكني أعترف بأنني تسرعت في الرحيل عن صفوف الأهلي".

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