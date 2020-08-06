بالأرقام.. كشف حساب الزمالك في الدوري قبل مواجهة المصري اليوم

يستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي بعد عودة مباريات بطولة الدورى بعد استئنافه مجددًا، والذى توقف منذ شهر مارس الماضى نتيجة تفشى فيروس كورونا.
وتنطلق المباراة فى تمام الثامنة مساء، على ستاد الجيش ببرج العرب، وهى مواجهة مؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ١٤.
يدخل الزمالك المباراة، وهو يحتل المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد ٣١ نقطة من ١٦ مباراة، بينما يقع المصرى فى المركز العاشر برصيد ٢٠ نقطة.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، كشف حساب الزمالك بالدور الأول من بطولة الدورى للموسم الجارى، على النحو التالى:
* ماذا قدم الزمالك بالدور الأول من الدورى؟
أنهى الزمالك الدور الأول من مسابقة الدورى، باحتلاله المركز الرابع برصيد ٣١ نقطة من ١٦ مباراة، بعدما حقق الفوز فى ٩ مباريات، وتعادل فى ٤، وتعرض للهزيمة فى ٣ مباريات، إضافةً إلى عقوبة خصم 3 نقاط التى ستوقع عليه بنهاية الدورى بعد انسحابه من مباراة الأهلى بنهاية الدور الأول.
* ٩ انتصارات للزمالك بالدور الأول من الدورى
استطاع الزمالك تحقيق ٩ انتصارات فقط من ١٦ مباراة خاضها الفريق بالدور الأول من بطولة الدورى للموسم الحالى، أمام كل من، الاتحاد السكندرى فى افتتاح مبارياته بالدورى، ثم فريق مصر المقاصة والمقاولون العرب وبيراميدز والإسماعيلى وأسوان وطنطا، بالإضافة إلى فريق حرس الحدود والجونة.
* ٤ تعادلات محبطة للزمالك
فقد الزمالك ٨ نقاط فى غاية الأهمية بالدور الأول من مسابقة الدورى، نتيجة تعادله فى أربع مباريات خلال مشواره بالبطولة، أمام كل من فريق مصر الصاعد حديثًا للدورى فى الموسم الجارى، وفريق سموحة والإنتاج الحربى، بالإضافة لفريق وادى دجلة.
* ٣ هزائم للزمالك أثرت على ترتيبه ومنافسته للدورى
تعرض الزمالك لثلاث هزائم خلال الدور الأول من بطولة الدورى من ١٦ مباراة، لتؤثر عليه بشكل كبير فى منافسته على لقب الدورى وتبعده بفارق ١٨ نقطة عن الأهلى متصدر الجدول برصيد ٤٩ نقطة.
فالزمالك تعرض للخسارة أمام كل من فريق إنبى وطلائع الجيش، ثم الأهلى نتيجة انسحاب الأبيض وعدم ذهابه للاستاد وخوضه اللقاء، ليقرر اتحاد الكرة اعتماد نتيجة المباراة بفوز الأهلى بهدفين دون رد، وتوقيع عقوبة خصم ثلاث نقاط إضافية على الزمالك بنهاية الدورى، لتكون حصيلة نقاط الزمالك المفقودة حتى الأن وقبل إستئناف مبارياته بالدور الثانى، ١٧ نقطة .