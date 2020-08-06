بالأرقام.. كشف حساب الزمالك في الدوري قبل مواجهة المصري اليوم

يستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي بعد عودة مباريات بطولة الدورى بعد استئنافه مجددًا، والذى توقف منذ شهر مارس الماضى نتيجة تفشى فيروس كورونا.





وتنطلق المباراة فى تمام الثامنة مساء، على ستاد الجيش ببرج العرب، وهى مواجهة مؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ١٤.





يدخل الزمالك المباراة، وهو يحتل المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد ٣١ نقطة من ١٦ مباراة، بينما يقع المصرى فى المركز العاشر برصيد ٢٠ نقطة.





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، كشف حساب الزمالك بالدور الأول من بطولة الدورى للموسم الجارى، على النحو التالى:





* ماذا قدم الزمالك بالدور الأول من الدورى؟





أنهى الزمالك الدور الأول من مسابقة الدورى، باحتلاله المركز الرابع برصيد ٣١ نقطة من ١٦ مباراة، بعدما حقق الفوز فى ٩ مباريات، وتعادل فى ٤، وتعرض للهزيمة فى ٣ مباريات، إضافةً إلى عقوبة خصم 3 نقاط التى ستوقع عليه بنهاية الدورى بعد انسحابه من مباراة الأهلى بنهاية الدور الأول.





* ٩ انتصارات للزمالك بالدور الأول من الدورى





استطاع الزمالك تحقيق ٩ انتصارات فقط من ١٦ مباراة خاضها الفريق بالدور الأول من بطولة الدورى للموسم الحالى، أمام كل من، الاتحاد السكندرى فى افتتاح مبارياته بالدورى، ثم فريق مصر المقاصة والمقاولون العرب وبيراميدز والإسماعيلى وأسوان وطنطا، بالإضافة إلى فريق حرس الحدود والجونة.





* ٤ تعادلات محبطة للزمالك

فقد الزمالك ٨ نقاط فى غاية الأهمية بالدور الأول من مسابقة الدورى، نتيجة تعادله فى أربع مباريات خلال مشواره بالبطولة، أمام كل من فريق مصر الصاعد حديثًا للدورى فى الموسم الجارى، وفريق سموحة والإنتاج الحربى، بالإضافة لفريق وادى دجلة.





* ٣ هزائم للزمالك أثرت على ترتيبه ومنافسته للدورى





تعرض الزمالك لثلاث هزائم خلال الدور الأول من بطولة الدورى من ١٦ مباراة، لتؤثر عليه بشكل كبير فى منافسته على لقب الدورى وتبعده بفارق ١٨ نقطة عن الأهلى متصدر الجدول برصيد ٤٩ نقطة.





فالزمالك تعرض للخسارة أمام كل من فريق إنبى وطلائع الجيش، ثم الأهلى نتيجة انسحاب الأبيض وعدم ذهابه للاستاد وخوضه اللقاء، ليقرر اتحاد الكرة اعتماد نتيجة المباراة بفوز الأهلى بهدفين دون رد، وتوقيع عقوبة خصم ثلاث نقاط إضافية على الزمالك بنهاية الدورى، لتكون حصيلة نقاط الزمالك المفقودة حتى الأن وقبل إستئناف مبارياته بالدور الثانى، ١٧ نقطة .