الحضري: لم أتأثر برحيلي عن الزمالك

أكد عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي الأسبق، أنه لم يتأثر برحيله عن الزمالك بعد فترة قصيرة قضاها داخل جدران القلعة البيضاء ولم يكن موفقا خلالها.





وقال عصام الحضري، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "لم أكن موفقا خلال فترتي مع الزمالك ولكني رحلت بهدوء ومكانتي لم تتأثر برحيلي عن النادي".





وأضاف عصام الحضري "بعد رحيلي عن الزمالك انتقلت إلى المريخ السوداني وخضت مباريات قوية ونجحت في إثبات تألقي وبعدها عدت مرة أخرى لقيادة حراسة مرمى منتخب مصر".





واختتم عصام الحضري، حديثه قائلًا "أكن لنادي الزمالك وجماهيره كل الاحترام ولكن وارد أن أكون غير موفق في بعض تجاربي هذا طبيعي في عالم كرة القدم".



