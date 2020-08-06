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رياضة

50 يوما أشغالا شاقة.. باروندو يعلن القائمة المبدئية لمنتخب اليد بدون المحترفين الستة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:37 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
٥٠ يوما أشغالا شاقة لـ فراعنة اليد في معسكر الغردقة "الأول" استعدادا للمونديال
باروندو يعلن القائمة المبدئية للمنتخب الوطني من دون المحترفين الستة 


أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال الإسباني "روبيرتو باروندو جارسيا"، القائمة الأولية للفراعنة من دون المحترفين، والتي ستشارك في معسكر المنتخب الأول الذي سيقام في الغردقة خلال الفترة من ٨ أغسطس الجاري إلي ٣٠ سبتمبر المقبل لمدة خمسين يومًا ضمن خطة الإعداد التي وضعها الاتحاد مع الجهاز الفني؛ استعدادا لبطولة العالم التي تنظمها مصر خلال الفترة من ٢١ يناير وحتى الأول من فبراير العام المقبل.

وتضم القائمة المبدئية، كلًا من "عصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد ومحمد علي لحراسة المرمي وأحمد الأحمر ومحسن رمضان ومصطفي بشير في مركز الظهير الأيمن وأكرم يسري وعمر سامي في الجناح الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وإسلام حسن في مركز صانع الألعاب ووسام نوار وإبراهيم المصري وخالد وليد وأحمد عادل في مركز الدائرة وكل من يحيي الدرع وحسن وليد وَعَبَد الرحمن فيصل وعمر ياسين في مركز الظهير الأيسر وأخيرا كل من أحمد مؤمن وعمر الوكيل في مركز الجناح الأيسر".

فيما سيلحق المحترفون بالخارج، معسكرات المنتخب الثلاثة في حال تواجدهم بمصر، وهم "كريم هنداوي ويحيي خالد ومحمد سند ومحمد ممدوح وأحمد هشام  وعلي زين".

وصرح مؤمن صفا، المشرف العام علي المنتخبات الوطنية، وأمين صندوق الاتحاد، بأن معسكر الغردقة يعد الأول منذ جائحة كورونا ضمن ثلاثة معسكرات مقبلة للفراعنة؛ استعدادًا لمونديال اليد بمصر  والتي ستقام بالغردقة أيضا علي فترات متباعدة وفقا لرؤية المدير الفني الأسباني ، بينما ستقام المرحلة الثانية من الإعداد خلال الفترة من منتصف أكتوبر وحتي نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر بينما ستختتم المرحلة الثالثة بمعسكر أخير لمدة ٦ أسابيع من أول ديسمبر وحتي ١٥ يناير وقبل انطلاق المونديال بأسبوع واحد. 

وأضاف صفا أن منتخب الفراعنة سيجري المسحة الطبية الثانية اليوم بعد إجراء المسحة الأولي أمس.

الجدير بالذكر أن مباريات دوري المحترفين لتحديد فرق الصعود ستبدأ في النصف الثاني من الشهر الجاري بينما تقام مباريات الهبوط في الأسبوع الأول من سبتمبر ويتخلل ما بين الفترتين الجولات الثلاثة المتبقية في دوري المحترفين والتي سيتخللها مباراتي القطبين الأهلي والزمالك لتحديد بطل المرسم الحالي.
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