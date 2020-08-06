أنجبت 3 توائم.. ولادة قيصرية لمريضة كورونا بمستشفى ناصر في بني سويف

أجرى فريق طبي بمستشفى ناصر العام، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأربعاء ، عملية ولادة قيصرية لربة منزل في منتصف عقدها الثالث، مصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أنجبت 3 توائم .





وكشف الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، عن أن المريضة كانت محتجزة بمستشفى ناصر العام؛ إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة داخل غرفة العناية المركزة، حيث كانت في الأيام الأولى من الشهر الثامن من حملها، وتعاني من ضغط حمل، وانخفاض في نسبة هيموجلوبين الدم.





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كانت المريضة دخلت مستشفى ناصر وهى حامل فى ثلاثة توائم، وفى الأيام الأولى من الشهر الثامن من حملها الأول وتعانى من ضغط حمل وانخفاض فى نسبة هيموجلوبين الدم، تم حجز أكياس الدم والبلازما واستدعاء أطباء النساء والتوليد والتخدير.



وقالت الدكتورة سالي الخولي مدير المستشفى، إن فريقا طبيا من قسم النساء والتوليد والتخدير تدخلوا لإجراء العملية بعد حجز أكياس الدم والبلازما، وخرجت المريضة من العملية بصحة جيدة، لاستكمال العلاج بالعناية المركزة، وأن الأطفال بصحة جيدة ويتلقون العلاج اللازم بالحضانة.





وأضافت أن الفريق الطبي أجرى الجراحة بمهارة وسرعة، خاصة أن المريضة كانت أجرت أول ولادة لها منذ ٥ سنوات.



