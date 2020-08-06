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رياضة

عصام الحضري: الأهلي جزء من نجاحات حسن شحاتة مع منتخب مصر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:40 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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محمد رشاد
أكد عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، كان يتعامل مع لاعبي المنتخب الوطني بالشكل الأمثل، وكانت معاملته للاعبين سببا رئيسيا في نجاح الفراعنة.

وقال عصام الحضري، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "حسن شحاتة يعلم جيدا كيفية التعامل بالشكل الأمثل مع اللاعبين خاصة المحليين، وجميع اللاعبين كانت تحبه كثيرا، وكان ذلك سببا في نجاحه مع منتخب مصر".

وأضاف عصام الحضري، "أرى أن جيل 2010 أفضل من جيل 2006 لكون جيل منتخب مصر في 2010 كان متفوقا بخبراته عن جيل 2006، ولكن تظل كل أجيال منتخب مصر خاصة في التسعينات ناجحة وكتبت تاريخا رائعا للفراعنة".

وأشار عصام الحضري، إلى أن جزءا من نجاح منتخب مصر مع حسن شحاتة قوة الأهلي في إفريقيا خلال فترة قيادة المعلم لمنتخب مصر، فكان عندما يفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا ينجح منتخب مصر في الفوز بكأس الأمم، إضافةً إلى روح اللاعبين والجهاز الفني كان الكل على قلب رجل واحد.

وأكد عصام الحضري، أن حسن شحاتة كان يعامل اللاعبين نفسيا بالشكل الأمثل ويحضرهم للمباريات بشكل رائع وكان ذلك سبب تألق الكثير مع اللاعبين.
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