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رياضة

الحضري: زكي عبد الفتاح بيجيب سيرتي عشان يتشهر

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:49 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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محمد رشاد
أكد عصام الحضري، حارس مرمى فريق الأهلي الأسبق، أن زكي عبد الفتاح، مدرب حراس منتخب مصر الأسبق، يحاول الزج باسمه من أجل الشهرة.

وقال عصام الحضري، معلقا على هجوم زكي عبد الفتاح على شخصه بشكل متكرر، "زكي عبد الفتاح أنا لم أتذكره من الأساس، وهو دوما ما يقوم بالزج باسمي من أجل أن يحصل على الشهرة من اسم الحضري".

وأضاف عصام الحضري، في تصريحاته التلفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "زكي عبد الفتاح لم يرتدِ قميص منتخب مصر ولم يدخل معسكرا للفراعنة سوى في وجود برادلي مدرب الفراعنة الأسبق وهو بدون برادلي لا يظهر على الإطلاق".

واختتم عصام الحضري، حديثه، قائلا "لا أتذكر من هو زكي عبد الفتاح ولا أهدر وقتي في سماع أي تصريحات له".
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