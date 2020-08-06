طارق سليمان: الشناوي أفضل حارس في الدور الأول وأبو جبل الأقرب له

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حسام الحارتي أكد طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي السابق، أن محمد الشناوي أفضل حارس في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز حتى الآن.

وقال طارق سليمان، أثناء لقائه التلفزيوني بفضائية "أون تايم سبورتس"، إن محمد الشناوي أفضل حارس في الدوري الأول بالدوري بفارق كبير عن باقي الحراس، مشيرا إلى امتلاكه ثلاثة أشياء تجعله الأفضل عن باقي حراس الأندية، وهي "الموهبة، ومواصفات جسمانية، وصاحب شخصية قوية".

وتابع "أقرب الحراس لمحمد الشناوي محمد أبو جبل حارس الزمالك وساعد القلعة البيضاء في التتويج ببطولة السوبر المصري والأفريقي".

وأتم "محمود جاد حارس إنبي ومحمود أبو السعود حارس المقاولون والمهدي سليمان مع بيراميدز والهاني سليمان حارس سموحة مميزين في الدوري الأول ببطولة الدوري".



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