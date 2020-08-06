دعوة لتقديم مساعدات طبية.. ريهام سعيد تتضامن مع أهل لبنان.. شاهد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تتضامن فيه مع أهل لبنان بعد الأحداث الأخيرة التى تسببت فى خسائر مادية ومعنوية كبيرة بسبب الانفجار.





وأعربت ريهام سعيد، عن أسفها وحزنها الشديد لما تعرضت له لبنان، مضيفة أن علاقة خاصة تربطها ببيروت، ودعت القادرين على المسارعة بتوجيه المساعدات الطبية لمستشفى بيروت.





وأضافت ريهام سعيد، أن الكوارث من هذا النوع يصاحبها نقص في أبسط الأشياء مثل الشاش والقطن ومضادات الالتهاب والخيوط الطبية، معلنة عزمها على بدء مبادرة على مستوى عائلتها وأصحابها لتقديم المساعدات بأسرع وقت.





وأوضحت ريهام سعيد، أنها ليست في وضع يتيح لها العمل بطريقة رسمية في هذه الأزمة كما في السابق، لكن يمكن أن يقوم شخص، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بأخذ تصريح جمع مال عام بسرعة، ويمكن أن تشارك أيضا الصيدليات والمستشفيات ومحلات السوبر ماركت.