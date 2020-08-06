حفظ الله لبنان.. محمد منير يدعم أهل بيروت بعد الانفجار

تضامن الفنان محمد منير مع أهل لبنان؛ وذلك بعد الأحداث المؤسفة التى ألمت به بعد انفجار مارفأ بيروت.





وكتب محمد منير تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، يتضامن فيه مع اللبنانيين "حفظ الله لبنان".





وكان أعلن الشاعر أحمد حسن راؤول، عن تعاونه مع الكينج محمد منير، في أغنية جديدة من المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة.





نشر أحمد حسن راؤول، صوره له مع محمد منير، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" وعلق عليها قائلًا " التاريخ من أعظم أبوابه قريبا .. الكينج ٢٠٢٠ .. من كلماتي : #أحمد_حسن_راؤول".



