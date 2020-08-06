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مرأة

نوع خارق من البذور يطيل شعرك بسرعة غير متوقعة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:01 ص
اطالة الشعر
اطالة الشعر
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لمياء الياسين

أسباب عديدة للإصابة ب تساقط الشعر  ولكن يمكنك بكل بساطة محاربة تساقط الشعر بواسطة أطعمة تساعد على وقف تساقط الشعر ببعض العلاجات الطبيعية من مطبخك .

لهذه الأسباب يتساقط شعرك

يعد العامل الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو  الجينات من الأبوين والتغيير المفاجئ في درجة الحرارة و مشاكل الغدة الدرقية  والخلل الهرموني في الجسم واضطرابات الغدد الصماء وداء السكري كما أن فقدان الكثير من الوزن يؤدي إلى انخفاض في جهاز المناعة و يمكن أن يسبب تساقط الشعر.

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على الجانب الأخر يمكن علاج تساقط الشعر المفرط عن طريق البلازما حيث إن لحقن البلازما فاعلية كبيرة في نضارة البشرة وعلاج تساقط الشعر بنتائج مرضية وتجديد الخلايا

وصفة بذور الحلبة لعلاج تساقط الشعر

ماذا تحتاجين
2 ملعقة كبيرة بذور حلبة 
وعاء من الماء 

تعليمات الاستخدام:
انقعي بذور الحلبة في الماء طوال الليل. 
في الصباح، صفي البذور وطحنها في الخلاط لعمل معجون. 
ضعي المعجون الذي تم الحصول عليه أعلى على فروة رأسك وشعرك. 
اتركيه لمدة 25-30 دقيقة قبل شطف شعرك باستخدام شامبو لطيف
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