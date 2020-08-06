نوع خارق من البذور يطيل شعرك بسرعة غير متوقعة

لهذه الأسباب يتساقط شعرك



على الجانب الأخر يمكن علاج تساقط الشعر المفرط عن طريق البلازما

حيث إن لحقن البلازما فاعلية كبيرة في نضارة البشرة وعلاج تساقط الشعر بنتائج مرضية

وصفة بذور الحلبة لعلاج تساقط الشعر







ماذا تحتاجين



2 ملعقة كبيرة بذور حلبة

وعاء من الماء





تعليمات الاستخدام:

انقعي بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

في الصباح، صفي البذور وطحنها في الخلاط لعمل معجون.

ضعي المعجون الذي تم الحصول عليه أعلى على فروة رأسك وشعرك.

اتركيه لمدة 25-30 دقيقة قبل شطف شعرك باستخدام شامبو لطيف