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فن

ما في شك الشعب السوري شعب عظيم.. إليسا تعلق على تضامن سوريات مع لبنان.. شاهد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:59 ص
اليسا
اليسا
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مصطفى كرم
علقت الفنانة اليسا على تضامن السوريين مع الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت الذي أدي إلى دمار العديد من المناطق ببيروت وراح ضحيته المئات وأصيب الآلاف.

وغردت متابعة سورية "‏‎سوريا حياتي ع كل قلوبنا قبل بيوتنا مفتوحة للكل كلكن يعني كلكن". 

وردت إليسا عليها عبر تويتر "‏ما في شك الشعب السوري شعب عظيم".

ونشرت النجمة اللبنانية إليسا مجموعة من الصور لمنزلها المُدمَّر نتيجة الانفجار الأليم الذي هز بيروت، مساء أمس. 


وكتبت إليسا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، "انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين يرجعلنا بيروت؟؟؟".


وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

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