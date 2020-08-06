عصام الحضري: سأعمل في مجال التدريب.. وعلى طارق العشري مهاجمة الزمالك في مباراة اليوم

أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه يجري حاليا دراسات من أجل العمل في مجال التدريب خلال الفترة المقبلة.





وقال عصام الحضري، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "لا أفضل العمل الإداري، دائمًا أرى ذاتي في المستطيل الأخضر مثل السمك الذي إذا خرج من الماء سوف يموت، وأنا كذلك إذا خرجت من المستطيل الأخضر؛ لذلك سوف أعمل في مجال التدريب وأسعى جاهدا للنجاح في ذلك".





وتطرق الحضري للحديث عن مواجهة الزمالك والمصري مساء اليوم في الدوري "قبل فترة التوقف بسبب فيروس كورونا الزمالك كان يسير بشكل رائع؛ للدرجة التي جعلتني أقول أن الزمالك قادر على الفوز على أي فريق يواجهه، وذلك عقب التتويج بالسوبر الإفريقي والمحلي".





واختتم حديثه قائلا: "نصيحتي لطارق العشري مدرب المصري أن يلعب كرة هجومية أمام الزمالك إذا تشجع ولعب ذلك سيحقق نتيجة إيجابية ولكن يجب أن تسمح عقلية لاعبي المصري بذلك من أجل تحقيق نتيجة مميزة".