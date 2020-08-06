الأوقاف: فتح مركزين للثقافة الإسلامية بمحافظتي الإسكندرية ومطروح

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فتح مركزين للثقافة الإسلامية بمحافظتي الإسكندرية ومطروح.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات الليلة، إن افتتاح المركزين يأتي في إطار دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستني ، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية.

وأوضح الوزير أن المركز الثقافي الإسلامي : الأول بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمسجد " الكريم" بمساكن الصينية بالهانوفيل العجمي _ غرب الإسكندرية، والتابع لإدارة الدخيلة والعجمي، والثاني بمحافظة مطروح، وذلك بمسجد "التقوى" التابع لإدارة أوقاف غرب مطروح بوسط مدينة مطروح، ليصبح بذلك عدد مراكز الثقافة الإسلامية (٣٤ )مركزا ثقافيا على مستوى الجمهورية.