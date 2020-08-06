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أخبار العالم

تركيا.. وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بنوبة قلبية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات التركية، وفاة مؤذن جامع آيا صوفيا عثمان أصلان، إثر نوبة قلبية مفاجئة يوم الأحد الماضي. 

وقالت دار الإفتاء التركية، في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم"، "أرسل جثمانه بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد سلطان غازي سلطان المركزي إلى مسقط رأسه لدفنه هناك".

وألغت المحكمة الإدارية العليا بتركيا في 10 يوليو الماضي، قرارا صدر في ثلاثينيات القرن الماضي يقضي بتحويل هذا المعلم التاريخي، من مسجد إلى متحف، وهو الأمر الذي أثار غضبًا دوليًا واسعًا.

وكشفت استطلاعات الرأي العام الأخيرة في تركيا، عن أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تستفِد من تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد خلال شهر يوليو 2020.

وتفيد الاستطلاعات بأن حوالى 99 بالمائة من الأتراك، قالوا إن هذا الحدث لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على كيفية تصويتهم في الانتخابات الرئاسية.

وذكر 38.9 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم سيصوتون لأردوغان، بينما رفض 48.6 في المائة دعمه.
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