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حوادث

استولى عليها من صديقته.. طالب يشتري أجهزة بـ 160 ألف جنيه ببطاقة ائتمان خاصة بعميل أحد البنوك

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط طالب قام بالاستيلاء على بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بأحد الأشخاص، وشراء أجهزة إلكترونية.

تبلغ للأجهزة الأمنية من (شخص بالمعاش – مقيم بالقليوبية) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بسرقة بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به، والصادرة من أحد البنوك، واستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع شركات التسوق الإلكترونى بلغت قيمتها ( مائة وستين ألف جنيه) من دون علمه.

بإجراء عمليات الفحص الفنى لتلك العمليات الشرائية بالتنسيق ومسئولى شركات التسوق الإلكترونى تبين أن مرسل أوامر شراء تلك العمليات ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر )، وتم رصد أوامر شراء حديثة لبعض الأجهزة الإلكترونية من بعض مواقع التسوق الإلكترونى بإستخدام بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه تحصل على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني والبيانات البنكية الخاصة بالشاكى من نجلته بأسلوب احتيالي واستخدام تلك البيانات فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ، وأنه قام بالتصرف فى تلك م الأجهزة والإكسسوارات وأنه يحتفظ بمبالغ مالية بحساباته ببعض البنوك ، وبإرشاده تم ضبط ( عدد 2 هاتف محمول ، عدد 2 سماعة لاسلكية ) وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامى .

بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين احتوائه على صور ومحادثات ودلائل على ارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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