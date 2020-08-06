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فن

عجوز لبنانية تعزف الموسيقى بعد دمار منزلها وأصالة تعلق.. شاهد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:10 ص
اصالة
اصالة
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مصطفى كرم
نشرت الفنانة السورية أصالة فيديو لسيدة لبنانية عجوز تعزف على البيانو رغم دمار منزلها بسبب انفجار بيروت الذي تسبب في دمار هائل بالمدينة.

وظهرت السيدة اللبنانية العجوز وهي تعزف مقطوعات موسيقية على رفات وركام منزلها المدمر، وعلقت أصالة  "بيروت لا تموت بيروت بتبقى قوية بيروت الأمل".

وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى".

وقال مراسل فرانس 24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

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