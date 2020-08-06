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اقتصاد

بعد مرور 5 سنوات على افتتاح القناة الجديدة.. عبد المنعم السيد: قناة السويس عادت لمكانتها كأهم ممر ملاحي عالمي

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:48 ص
قناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة
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علياء فوزى
تمر اليوم الخميس الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، التى استغرق حفرها مدة عام بتمويل مصرى 100% من خلال طرح سندات، وتم جمع 8.4 مليار دولار خلال 8 أيام فقط، وافتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى، بحضور زعماء وملوك العالم والوفود العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية وساهمت القناة الجديدة فى زيادة الايرادات. 

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قناة السويس الجديدة ساعدت علي عودة قناة السويس كأهم ممر ملاحي عالمي بعد عزوف معظم السفن الكبري عن العبور من خلالها؛ نظرا لأن عمقها لا يتعدي 45 قدما واتجاه الشركات العالمية لاستخدام السفن العملاقة والذى يصل الغاطس الخاص بها 60 قدما، فضلًا عن طول الرحلة البحرية التي كانت تتجاوز أكثر من 21 ساعة أحيانا وأكثر من 30 ساعة؛ لأن الحركة الملاحية كانت تتم وفقا لقافلة الشمال وقافلة الجنوب 5 صباحا و12 مساءً، وبالتالى عدم قدرة السفن على الإبحار في نفس الاتجاهين معا.

وأضاف "السيد"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حفر قناة السويس الجديدة وتعميق غاطس القناة؛ ساعد على زيادة حركة السفن في القناة التي وصلت حاليا إلي ٤٩ سفينة يوميا بعد أن كانت لا تتجاوز 24 سفينة يوميا، ومن المتوقع أن تصل إلي أكثر من 60 سفينة خلال السنوات الثلاث القادمة.


وتابع "مهدت قناة السويس الجديدة الطريق أمام إقامة محور تنمية قناة السويس الذي تم إنشاؤه وجذب الشركات والمصانع العالمية لإقامة مشروعاتها والتي تجاوزت 192 مشروعا استثماريا حققت إيرادات تجاوزت 3.6 مليار جنيه".

وأوضح أن المخطط العام لمحور قناة السويس يستهدف إيرادات نحو 10 مليارات جنيه ومضاعفة المشروعات في غضون الخمس سنوات المقبلة.

وأشار "السيد"، إلى أن فكرة مشروع قناة السويس الجديدة ترجع إلى نهاية عام 1970 فقد عُرضَت الفكرة وقتها ولم تطبق على الرغم من الأهميّة الاقتصاديّة للمشروع، ومع حلول عام 2014م تم إصدار قرار ببدء العمل به، وذلك بعد أن تم إعادة تشكيل الخرائط وتعديلها بما يتناسب مع المشروع الجديد.
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