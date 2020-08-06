بعد مرور 5 سنوات على افتتاح القناة الجديدة.. عبد المنعم السيد: قناة السويس عادت لمكانتها كأهم ممر ملاحي عالمي

تمر اليوم الخميس الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة ، التى استغرق حفرها مدة عام بتمويل مصرى 100% من خلال طرح سندات، وتم جمع 8.4 مليار دولار خلال 8 أيام فقط، وافتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى، بحضور زعماء وملوك العالم والوفود العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية وساهمت القناة الجديدة فى زيادة الايرادات.





وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قناة السويس الجديدة ساعدت علي عودة قناة السويس كأهم ممر ملاحي عالمي بعد عزوف معظم السفن الكبري عن العبور من خلالها؛ نظرا لأن عمقها لا يتعدي 45 قدما واتجاه الشركات العالمية لاستخدام السفن العملاقة والذى يصل الغاطس الخاص بها 60 قدما، فضلًا عن طول الرحلة البحرية التي كانت تتجاوز أكثر من 21 ساعة أحيانا وأكثر من 30 ساعة؛ لأن الحركة الملاحية كانت تتم وفقا لقافلة الشمال وقافلة الجنوب 5 صباحا و12 مساءً، وبالتالى عدم قدرة السفن على الإبحار في نفس الاتجاهين معا.





وأضاف "السيد"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حفر قناة السويس الجديدة وتعميق غاطس القناة؛ ساعد على زيادة حركة السفن في القناة التي وصلت حاليا إلي ٤٩ سفينة يوميا بعد أن كانت لا تتجاوز 24 سفينة يوميا، ومن المتوقع أن تصل إلي أكثر من 60 سفينة خلال السنوات الثلاث القادمة.





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