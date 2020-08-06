مصر تؤكد لرئيس الاتحاد الأفريقي رفضها الخطاب الإثيوبي الأخير بشأن سد النهضة.. وإقامة جبرية للمسئولين المعنيين بمرفأ بيروت.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تعلن حصيلة جديدة لإصابات ووفيات كورونا

الكويت.. توجيهات أميرية بتقديم مساعدات عاجلة إلى لبنان

تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري

محافظ بيروت: صوامع القمح دمرت بشكل شبه كامل

التحقيقات الأولية في انفجار بيروت: سنوات من الإهمال سبب رئيسي في الكارثة

مسئول أمريكي: لم نستبعد بالمطلق أن يكون انفجار بيروت نتيجة هجوم









سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.











وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الري المصرية أرسلت خطاب إلى جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تخطر فيه برفض القاهرة ملء إثيوبيا سد النهضة.









وأضافت أنه تم رفض ما ورد في الخطاب الأخير الموجه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه في مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020 والذي تضمن مقترحا مخالفا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو 2020، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.









وأشارت "الأنباء" إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة، مشيرةً إلى خروج 1613 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.









على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان بحث مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راؤول نعمة احتياجات لبنان من المواد الغذائية التي يمكن أن تقدمها بلاده؛ لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت.









وقالت "الراي" إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعلنت تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وذلك إلى 18 أغسطس الجاري، بعدما كان من المقرر النطق به غد، الجمعة.









وأشارت "القبس" إلى أن السلطات اللبنانية، أعلنت، حصيلة جديدة لقتلى الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء، وخلّف أرقاما كبيرة من الضحايا والخسائر المادية، حيث قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، أن حصيلة قتلى انفجار بيروت ارتفعت إلى 135 قتيلا.









وذكرت "الجريدة" أن الحكومة اللبنانية وافقت على وضع جميع المسئولين الذين يشرفون على التخزين والحراسة بميناء بيروت منذ عام 2014، قيد الإقامة الجبرية، لافتة إلى الجيش اللبناني سيشرف على عمليات الإقامة الجبرية، لحين تحديد المسئولين عن الانفجار.









وأفادت "الأنباء" بأن مصادر أكدت أن التحقيقات الأولية بشأن الانفجار تشير إلى "سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في المنشأة"، مما أدى إلى الحادث المأساوي.









ونقلت "الوطن" عن محافظ بيروت مروان عبود قوله إن صوامع القمح في المدينة دمرت بشكل شبه كامل، إثر الانفجار، مضيفًا: "الانفجار أشبه بقنبلة نووية صغيرة أدى إلى انفجار هائل لم يعرف الشرق الأوسط مثله".









دوليًا، نقلت "الراي" عن رئيس كوادر البيت الأبيض مارك ميدوز، قوله إن الحكومة الأمريكية لم تستبعد بشكل مطلق أن يكون الانفجار في مرفأ بيروت ناجما عن هجوم.







