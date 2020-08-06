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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا... هيفاء وهبي تطلب من متابعيها الدعاء للبنان.. عاصي الحلاني يهاجم سياسيين بأغنية جديدة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:15 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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مصطفى كرم
نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من أخبار السوشيال ميديا ونبرز في التقرير التالي أهم الأخبار:

علقت الفنانة هيفاء وهبي على الدمار الذي حل ببيروت أثر الانفجار العنيف الذي وقع بها وأودى بحياة المئات وإصابة الآلاف. 

ردت الفنانة إليسا على تضامن السورين مع الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت الذي أدى إلى دمار العديد من المناطق بها وراح ضحيته المئات وأصيب الآلاف.

نشر الفنان عاصي الحلاني فيديو من أغنيته الجديدة على مين متكلين بعد انفجار بيروت الذي تسبب في دمار هائل أدى إلى وفاة المئات وإصابة الآلاف.

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على انفجار بيروت الذي راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحى وتسبب في دمار العديد من المناطق في المدينة. 
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